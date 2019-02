Ausstellung"Chinese Whispers": Mit dem Kopf durch die Wand

Ein gelungener Einblick in die chinesische Gegenwartskunst: Der Schweizer Unternehmer und Kunstsammler Uli Sigg zeigt in Wien ausgewählte Stücke seiner Sammlung.

Ai Weiwei, Descending Light with A Missing Circle, 2017 © MAK/Georg Mayer

"Jetzt kann ich endlich sammeln, was ich will“, lacht Uli Sigg und und schlendert im Wiener MAK durch einen Teil „seiner“ Kunstsammlung. Die streng genommen nicht mehr seine ist, denn gut die Hälfte der rund 2500 Kunstwerke umfassenden Kollektion wandert als Schenkung an das noch im Bau befindliche M+ Museum in Hongkong. Der Job des 72-jährigen Luzerners ist getan, denn dort erfüllt die Sammlung die Funktion, die für Sigg immer der Antrieb seiner Sammlertätigkeit war: „Es ging mir darum, das gesamte Kunstschaffen abzubilden. Ich habe gesammelt, wie ein Nationalmuseum hätte sammeln sollen.“

Rund 100 Objekte von 57 Künstlern zeigt „Chinese Whispers“ bis Ende Mai. Die Ausstellung ist auch als Fenster ins allgegenwärtige China zu verstehen, sagt MAK-Chef Christoph Thun-Hohenstein: „Wir müssen uns intensiv mit den Facetten Chinas auseinandersetzen“.

