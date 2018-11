Wien "MAKlite" von James Turrell modernisiert

"MAKlite", die Außeninstallation des US-amerikanischen Künstlers James Turrell am MAK-Gebäude am Wiener Stubenring, ist seit Mittwochabend wieder in Betrieb und heller als je zuvor: Die 2004 angebrachte Installation wurde in einer knapp einjährigen Modernisierung vom Florentiner Kunstlichtexperten Targetti mit neuester LED-Technologie ausgestattet und dabei noch farbenprächtiger.