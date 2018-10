Facebook

Die "Lange Nacht der Museen" war nicht nur in Wien ein Renner © ORF

Bereits zum 19. Mal fand in der Nacht von Samstag auf Sonntag die auf Initiative des ORF ins Leben gerufene "Lange Nacht der Museen" in ganz Österreich und in Teilen von Slowenien, Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland (Lindau am Bodensee) statt. Rund 700 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen präsentierten ihre Sammlungen und Ausstellungen.

395.974 Besucher konnten in dieser Nacht insgesamt verzeichnet werden. Die meisten Besuche gab es erwartungsgemäß in der Bundeshauptstadt (202.119 Besuche), gefolgt von der Steiermark (38.625 Besuche) und Salzburg (34.704 Besuche). Das am meisten besuchte Haus war in diesem Jahr die Albertina mit 14.682 Besuchen. In der Steiermark bzw. Graz war vor allem das Schloß Eggenberg ein vielbesuchter "Hotspot".