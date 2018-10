Facebook

Erwin Wurm: Skulptur verloren © APA/HANS KLAUS TECHT

Medienberichten zufolge wurde "Vater" am 28. April von Hamburg

aus zur Reparatur an Erwin Wurm geschickt. Das Paket mit dem laut

Kulturgutfahndung des BK 49 mal 12 mal 18 Zentimeter großen Werk sei

aber nie angekommen. Zuletzt soll es im Logistikzentrum eines

Paketdienstes in Niederösterreich lokalisiert worden sein. Erwin

Wurm zählt zu den renommiertesten lebenden Künstlern Österreichs.

Der abgängige "Vater" von Erwin Wurm Foto © BKA