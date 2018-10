Facebook

Der belgische König Philippe mit seiner Frau Mathilde, Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer bei der Ausstellungseröffnung © APA/GEORG HOCHMUTH

Der belgische König Philippe hat am Montagabend die große Bruegel-Ausstellung des Kunsthistorischen Museums Wien (KHM) eröffnet. Zuvor hatten er und seine Gemahlin Mathilde sich bei der Führung durch KHM-Generaldirektorin Sabine Haag ungewöhnlich viel Zeit genommen.

Kein Wunder, handelt es sich doch laut Museum um eine "Once in a lifetime"-Schau, eine noch nie dagewesene Gelegenheit. Haag nannte die Eröffnung denn auch "eine Sternstunde in der Ausstellungsgeschichte unseres Hauses".

Belgisches Königspaar bei Bruegel-Ausstellung

Diese erste monografische Präsentation von Pieter Bruegel dem Älteren (um 1525/1530-1569) sei "ein ambitioniertes Projekt der Superlative", das so nur in Wien zu realisieren gewesen sei, wo mit 12 gesicherten Gemälden des flämischen Meisters beinahe ein Drittel seiner erhaltenen Bilder aufbewahrt werde. Eine "wahrhaft sensationelle Anzahl von Leihgaben" sowie ein enger Forschungsaustausch mache die Ausstellung zu einem "wahrhaft europäischen Ausstellungsprojekt". Und Sabine Pénot versicherte namens des Kuratorenteams: "Es war wahrhaftig jede Mühe wert!"

Zu Gast in Wien: Philippe und Mathilde eröffnen Bruegel-Ausstellung Philippe von Belgien und seine Frau Mathilde besuchten mit Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seiner Frau Doris Schmidauer die Eröffnung der Bruegel-Schau im KHM. Der Besuch des Königspaares unterstreicht die Bedeutung des großen flämischen Künstlers für Belgien. Für die Schau, die aufgrund ihrer Fülle an Schaustücken unter dem Motto "Once in a lifetime" steht, hat das Wiener KHM mit 26 Partnern zusammengearbeitet, darunter mit den Königlichen Museen der Schöne Künste in Brüssel, die die zweitgrößte Bruegel-Sammlung beherbergen. Facettenreich inszeniert: Der berühmte "Turmbau zu Babel" aus der Sammlung des KHM ist in der Schau einer weiteren Ausführung aus dem Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam gegenüber gestellt. Noch rasch ein offizielles Foto auf der KHM-Stiege: Königs- und Bundespräsidentenpaar vor dem Betreten der Bruegel-Schau in Wien. AP Das KHM zeigt bis 13. Jänner 2019 die weltweit erste große monografische Ausstellung zum Werk Pieter Bruegels des Älteren. (c) KHMDaniel Auer Mit rund 90 seiner Werke verschafft die Ausstellung in Wien nun zum ersten Mal einen Überblick über das Gesamtwerk des Künstlers. (c) KHM/Daniel Auer In Museen und Privatsammlungen zählen die Werke Bruegels zu den kostbarsten und fragilsten Beständen. Die meisten Holztafeln sind bislang noch nie verliehen worden. (c) KHM/Daniel Auer Spannend: "Die Kreuztragung Christi" wurde für die Ausstellung aus dem Rahmen genommen und ist nun auch von hinten zu sehen. Das macht Fragilität und Beschaffenheit der Holztafel sowie die Qualität der Malschicht sichtbar. (c) KHM/Daniel Auer Schon zu Mittag begrüßten Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer das belgische Königspaar. (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) König Philippe war gekommen, um am Abend gemeinsam mit Van der Bellen die große Werkschau des flämischen Meisters Pieter Bruegels des Älteren (1525/30-1569) im Kunsthistorischen Museum zu eröffnen. (c) AP (Ronald Zak) Zuvor gab es ein Gespräch der beiden Paare im Büro des Bundespräsidenten. (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) Kaffee und Patisserien wurden gereicht. Auf dem Tisch lag bereits der Katalog der Schau, die umfassender als alle bisherigen Ausstellung über Pieter Bruegel d. Ä. sein soll. (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) Auch die obligatorischen Fotos durften nicht fehlen. (c) AP (Ronald Zak) Die Großausstellung findet übrigens aus Anlass von Bruegels 450. Todestag im kommenden Jahr statt. (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) Für Philippe und Mathilde ist es ihr erster offizieller Besuch in Österreich seit ihrer Thronbesteigung 2013. (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) Philippe und Van der Bellen sind füreinander keine

Unbekannten. Die beiden haben einander erst vor drei Wochen in der Schweiz getroffen: beim jährlichen Treffen der Staatsoberhäupter der deutschsprachigen Länder in Sils Maria. In Belgien lebt neben der flämischen und der wallonischen auch eine kleine deutschsprachige Gemeinschaft. (c) AP (Ronald Zak) Elegant: das dunkelgrüne Kleid und der ungewöhnliche Kopfschmuck von Königin Mathild. Belgien ist für seine ideenreichen Modedesigner bekannt. (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) 1/17

Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen rühmte die enge Zusammenarbeit von vielen internationalen Institutionen. "Es wäre wunderbar, wenn Kooperationen in anderen Bereichen so erfolgreich wären wie bei Kunst und Kultur." Er versuchte sich in mehreren verschiedenen Aussprachen des Künstlernamens und versicherte, eine Stunde sei bei weitem nicht genug für den Besuch der Ausstellung: "Wir sind nicht nur beeindruckt, wir sind fasziniert. Wir kommen wieder!"

"Belgier fühlen sich in diesem wunderbaren Museum wie zu Hause", meinte König Philippe. Schließlich treffe man in der Gemäldegalerie auf Schritt und Tritt auf Werke, die in seiner Heimat entstanden seien. Die wunderbare Ausstellung bringe nicht nur zwei Länder, die eine vielfältige gemeinsame Geschichte hätten, erneut nahe zusammen und gebe tiefen Einblick in das Leben der Vergangenheit, sondern zeige auch, wie sehr Kunst und Kultur das Verständnis für einander förderten. Herzlich lud der belgische König die Anwesenden ein, das Bruegel-Jahr 2019 in Belgien zu besuchen.