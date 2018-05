Facebook

Robert Indianas Schriftzug, hier als Skulptur in Philadelphia. © AP/Rourke

Vier Buchstaben machten Robert Indiana weltberühmt - aber sie waren auch der Anfang vom Ende seiner Karriere. In den 60er-Jahren begann der US-Künstler in New York mit dem Wort "LOVE" (Liebe) zu experimentieren und schuf schließlich eine erste Skulptur für das Indianapolis Museum of Art: Oben "L" und "O", letzteres leicht schräg, gestapelt auf "V" und "E", das Ganze bunt und mannshoch.

Heute stehen diese Skulpturen in Städten von Tokio bis New York

und sind zu einem der wiedererkennbarsten Kunstwerke der Welt

geworden. Unzählige Menschen fotografieren sich täglich davor. In

den 70er-Jahren druckte die US-Post das Bild auf eine Briefmarke,

die sich bis heute mehr als 300 Millionen mal verkauft hat. Indiana

schuf seine "Love"-Skulptur auch in anderen Sprachen und

Abwandlungen - "Vote" (wählen) zur Unterstützung der demokratischen Partei beispielsweise, oder "Hope" (Hoffnung) für den früheren

US-Präsidenten Barack Obama.

Robert Indiana im Jahr 2009 Foto © AP/Page

Aber der Erfolg seines Werkes brachte ihm kein Glück. Indiana

fühlte sich von seinen Nachahmern illegal kopiert und von der New

Yorker Kunstwelt missverstanden. 1978 zog er sich auf eine kleine

Insel vor der Küste des US-Bundesstaats Maine zurück, wo er bereits

am Samstag im Alter von 89 Jahren an Lungenversagen starb, wie die

"New York Times" unter Berufung auf seinen Anwalt berichtete.

Der missverstandene Pop-Art-Künstler

Geboren wurde Indiana 1928 im US-Bundesstaat Indiana als Robert

Clark, seinen Geburtsstaat verwandelte er später in seinen

Künstlernamen. Er war Einzelkind, seine Eltern hatten finanzielle

Probleme, zogen häufig um und trennten sich schließlich. Indiana ging nach der Schule zur Luftwaffe und studierte dann in Chicago Kunst. In den 50er-Jahren ging er nach New York und wurde Teil der Kunstszene - mit heute berühmten Freunden wie Cy Twombly und Andy Warhol. Mit seinem Kollegen Ellsworth Kelly führte Indiana lange eine Beziehung.

Indiana wurde Mitbegründer und Teil der Pop-Art-Szene und schuf

viel mehr als nur die "LOVE"-Skultpur. In weitaus dunkleren Werken

kritisierte er die Oberflächlichkeit der amerikanischen Gesellschaft

und die Grenzen des amerikanischen Traumes. "Er war ein Künstler der Konsequenz, der als One-Hit-Wonder missverstanden wird", sagte

Maxwell Anderson vom Dallas Museum of Art einmal der "New York

Times".

Zuletzt hatte Indiana ein kleines Comeback erlebt, vor allem mit

einer Retrospektive des New Yorker Whitney Museums 2013 - die

bezeichnenderweise den Titel "Robert Indiana: Beyond Love" (Robert

Indiana: Mehr als "Love") trug. Zur Eröffnung reiste der Künstler

noch selbst an.

Danach aber zog er sich wieder auf seine kleine Insel zurück, wo

er zwar weiter arbeitete, aber so gut wie niemanden mehr an sich

heran ließ, was viele Menschen vor den Kopf stieß.

Der Höhepunkt kam einen Tag vor seinem Tod: Die Morgan Art

Foundation, die sich als langjährige Kunstagentur von Indiana sieht,

reichte Klage ein gegen einen New Yorker Kunstverleger und einen

Mann, der sich auf der Insel um den Künstler gekümmert hatte. Die

beiden Männer hätten Indiana abgeschottet, ausgenutzt und Rechte

verletzt. Ob diese Klage nach dem Tod von Indiana noch vor Gericht

verhandelt werden wird, war zunächst nicht klar.