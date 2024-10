Es ist in der enormen Fülle der Ausstellung fast unscheinbar, geradezu prädestiniert, übersehen zu werden. Eine Schwarz-Weiß-Fotografie, eine Asphaltstraße, eine Nummer, die mit weißer Farbe draufgesprüht ist: 23091992. Wenn der Titel der Ausstellung „Auslöschung“ ist, dann bildet diese Fotografie die vielleicht persönlichste Erfahrung des Künstlers mit dem Thema ab und das gleich mehrfach: Dort, wo die Zahl steht, wurde der Vater von Zlatko Kopljar im Jugoslawienkrieg durch eine Bombe aus dem Leben gerissen. Der Versuch einer Erinnerung in Form einer künstlerischen Intervention war nur temporär, zwei Wochen später waren die Spuren verschwunden. Der alltägliche Verkehr hat die Erinnerung einfach ausgelöscht.

„23091992“, der Künstler hat jenen Ort markiert, an dem sein Vater durch eine Bombe gestorben ist © Susanne Rakowitz

In den Werken von Zlatko Kopljar lassen sich die vielen Schattierungen von Auslöschung erkennen, etwa in Form der messerscharfen Krallen des Kapitalismus: In K11, Kopljar kategorisiert seine Werke als „Constructions“, inszeniert er Künstlerkollegen, die sich gegen die alles mitreißende Flut kapitalistischer Auswüchse gewehrt haben. Zwangsläufig haben sie dafür einen hohen Preis bezahlt. Sie wirken wie achtlos abgelegte, zusammengebrochene, hingeworfene Körper – zwischen Müll, an ihren Arbeitsplätzen, im eigenen Wohnzimmer, der Welt irgendwie abhandengekommen. Oder anders: von der Welt ab- und ausgestoßen. Sie haben die Stellvertreterrolle für alle jene eingenommen, die nicht mehr mitkommen, die durch die Zentrifugalkraft ökonomischer Zwänge an den Rand gedrängt werden.

Was kann die Kunst leisten? Welche widerständige Kraft kann sie Krieg, Kapitalismus, unterdrückenden politischen Systemen entgegensetzen? Auch diese Fragen ziehen sich durch das Werk des Künstlers. Und Zlatko Kopljar hat nichts unversucht gelassen, seine Kunst dafür einzuspannen: Performance, Fotografie, Interventionen, Video und Film, herausgekitzelt hat er damit: Schuld und Sühne, Glaube und Verzweiflung, Grenzgänge, aber auch Hoffnungsschimmer. Und immer wieder durchschimmernd: „Horror Patriae“, der Horror des Vaterlandes, Leitmotiv vom steirischen herbst.

Die Übermacht von Systemen aufzeigen und die Gegenwehr gleich mitliefern: „K9 – Compassion“, die „Knieperformance“, ist nicht als demütiger Kniefall vor ikonischen Zentren der Macht, darunter die Wall Street oder das UN-Hauptquartier, gedacht. Im Gegenteil, es ist ein kurzer Moment des Innehaltens, der Bewusstwerdung zur Gegenwehr. Ein Reminder, dass die Macht des einzelnen Individuums real und kein naives Luftschlossdenken ist. Dass er dabei auf einem Taschentuch kniet, ist weder ein Zufall noch ein Anfall von übertriebener Hygiene, sondern symbolisiert ein Stück Land. Winzig, aber immerhin!

Über 30 Jahre Künstlertätigkeit spiegeln sich in der Retrospektive wider. Ein Werk, der steten Transformation: Seit 2021 hat sich der Künstler ganz der Malerei verschrieben. Seine abstrakten „Disturbances“ tragen die Störung in sich: ein wohlgeordnetes Universum der Streifen, dem das Chaos innewohnt.

Zlatko Kopljar. Auslöschung. Bis 12. Jänner 2025, Kultummuseum, Mariahilferplatz 3, 8020 Graz. kultum.at

K11, 2007 © Susanne Rakowitz

„Disturbances“, 2021-2024 © Susanne Rakowitz