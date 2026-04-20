Das Oberkärntner Festival Via Iulia Augusta Kultursommer ist „im besten Teenageralter: mit Erfahrung im Gepäck, selbstbewusst und voller Tatendrang – übermütig und bereit, Neues zu wagen“, sagt Intendantin Helga Pöcheim. Sie hat vor 15 Jahren die damalige Konzertreihe von ihrem Vorgänger Silvano Piovesan übernommen und völlig neu mit „Musik aus allen Richtungen“, Wanderungen, Konzerten an ungewöhnlichen Orten oder Erkundungen der Nachbarschaft neu ausgerichtet.

Der halbrunde Geburtstag wird unter dem Motto „fünfzehn“ mit 15 Veranstaltungen in den Oberkärntner Gemeinden Kötschach-Mauthen, Dellach im Gailtal und Oberdrauburg gefeiert, die Spielsaison beginnt erstmals bereits Ende Mai mit dem „Literaturmobil“ – das „mobile“ Wohnzimmer mit Bibliothek ist Teil des diesjährigen, vom Land Kärnten ausgerufenen „Jahr der Literatur“ – und einem slowenisch-deutschen Literaturkonzert am Rathausplatz Kötschach-Mauthen (29. Mai). Bei der offiziellen Eröffnung am 10. Juli werden dann die Geschwister Limani unter dem Motto „Sound of Ages“ mit mehr als 20 Instrumenten zu hören sein.

Erstmals wird es eine Artist in Residence geben: Franziska Hatz kommt mit ihrer Band „Großmütterchen Hatz“ sowie ihrem Laienakkordeonorchester Walletschek. „Das wird eine fetzige Geschichte“, freut sich Pöcheim, denn geplant ist auch eine musikalische Session mit einheimischen Chorsängerinnen und Akkordeonistinnen am 24. Juli: „Das wird ein riesiges Konzert.“ Übrigens ist das Akkordeon auch zum „Instrument das Jahres“ gekürt worden, was für Pöcheim besonders gut passt, ist doch das Handzuginstrument von jeher beim Via Kultursommer in allen möglichen Ausformungen präsent. Heuer wird neben Franziska Hatz auch noch Paul Schuberth mit seinem „trio akk:zent“ in Oberkärnten zu Gast sein.

Traditionell wird beim Via Kultursommer auch gewandert, heuer auf den Spuren des berühmten Altertumswissenschaftlers und Nobelpreisträgers Theodor Mommsen. Der entdeckte 1857 auf der Missoria-Alm zwischen Mauthen und Würmlach den „Veneterstein“: eines der ältesten Schriftdenkmäler Österreichs, das in vorrömischer Zeit eingeritzte, venetische Buchstaben zeigt. Die Inschriften wurden aus dem Fels herausgeschnitten und befinden sich heute im kärnten.museum. Bei der Einweihung des Theodor-Mommsen-Wegs am 25. Juli wird nicht nur der Archäologe Ortolf Harl einen Vortrag halten, sondern auch der Märchenwiese wird es auch ein Musikpicknick mit „Großmütterchen Hatz“ geben.

Gewürdigt wird auch der 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann „mit einem ganz besonderen Projekt“, so Pöcheim: So wird Barbara Franks neue Doku „Dichten für die Wahrheit“ über Ingeborg Bachmann gezeigt und die Autorin als Philosophin im Rahmen eines Bachmann-Literaturkonzerts gewürdigt (22. August). Weiters auf dem Programm: ein Nachmittagskonzert mit Nadja Kayali auf der Gurina (7. August), Timna Brauer kommt mit dem Wiener Projekt Pantau-x nach Oberdrauburg (9. August), Petra Schnabl-Kuglitsch gestaltet mit „Roas-rote Ferien“ ein Programm für junge Menschen (11. August) und die Katrin Weber Band spielt am 4. September im Strandbad Hermagor. Die Präsentation des Buches „Geschichte und Geschichten an der VIA“ von Hannes Guggenberger (16.8.) und eine Studien- und Konzertfahrt in die Nachbarregion Carnia mit Übernachtung in Udine (29.-30.8.) runden das Jubiläumsprogramm ab.