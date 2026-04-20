Mit 14 Veranstaltungen und bereits zum 14. Mal lädt Intendantin Helga Pöcheim zum Kultursommer entlang der alten Römerstraße Via Iulia Augusta (VIA). Die „kulturelle Nahversorgung“ für Oberkärnten zog im Vorjahr rund 1100 Besucherinnen an, heuer will das Festival unter dem Motto „Sichtungen“ den Blick in alle Richtungen lenken. Im Jahr der Erinnerungskultur ist dem Blick zurück in dem Gemeinden Kötschach, Dellach im Gailtal und Oberdrauburg naturgemäß ein Schwerpunkt gewidmet.

Harri Stojka © Sabine Hauswirth

So wird der legendäre Jazz-Gitarrist Harri Stojka zu einem Konzert auf die Burgruine Oberdrauburg kommen (24.7.), im Garten des Servitenklosters in Kötschach ein Dokumentarfilm über den „Apfelpfarrer“ im KZ Dachau gezeigt (25.7.) und im Gailtaler Dom ein Kirchenkonzert mit Liedern und Friedenstexten in drei Sprachen aufgeführt werden (20.7.). Neu als Veranstaltungsort ist das alte Pfarrhaus in St. Daniel, wo Stammgast Otto Lechner mit seinem Akkordeon zu hören sein wird (5.8.). Tags darauf lädt der blinde Künstler, der „schon als Kind Wirtshausmusikant war“ zum Wirtshausmusizieren in den Gasthof Lenzhofer: „Alle können mit ihren Instrumenten kommen“ (Pöcheim).

Intendantin Helga Pöcheim © Leopold Salcher

Eröffnet wird der VIA-Kultursommer mit einer Festrede von Ex-Chefredakteurin Antonia Gössinger und einem Kammermusik-Konzert des friulanischen Festivals „NeiSuoni dei Luoghi“, das Teil des Programmes von „GO25!“ ist (Landhaus Sonnleitner, 11.7.). Die europäische Kulturhauptstadt Nova Gorica-Gorizia ist das Ziel einer Studienfahrt vom Lesachtal über den Plöckenpass (13./14. 9.): „Der Weg über den Plöckenpass war die kürzeste Verbindung zwischen den Residenzen der Görzer Grafen in Görz und Lienz, und eine der wichtigsten Handelsrouten von den Alpen zur Adria“, erläutert Intendantin Pöcheim.

Das „Balkan Paradise Orchestra“ © Xevi Abril

Eine Kooperation gibt es aber auch mit dem heimischen Festival Carinthischer Sommer: Eine Busfahrt führt zum Konzert der katalonischen Frauen-Brass-Band „Balkan Paradise Orchestra“ in Congress Center Villach (18.7.). Als „passionierte Ö1-Hörerin“ freut sich Helga Pöcheim aber nicht nur über die Zusammenarbeit mit CS-Intendantin Nadja Kayali, sondern hat auch ein Klanglogo für das Oberkärntner Musikfestival initiiert: Seit 2021 ist eine Miniaturkomposition von Paul Schuberth die musikalische Visitenkarte des VIA-Kultursommers.