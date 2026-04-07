Fanfarenartig intonierten die Blechbläser das auch später immer wiederkehrende Hauptthema, dann setzte mächtig der Chor mit dem „Kyrie eleison“ ein: So klangvoll begann die „Missa pro arte vivendi in pace“: („Messe für die Kunst in Frieden zu leben“) von Thomas Modrej, eine Festmesse, die er eigens für die österliche Liturgie komponiert hat.

Gerade in Zeiten wie diesen wohl ein intensiver Wunsch aller! Jetzt kam es im Rahmen eines Hochamtes im Maria Saaler Dom am Ostermontag zu ihrer Uraufführung. Sie entpuppte sich als klangvolles, emotional tiefgründiges Werk in alter kirchlicher Musiktradition in lateinischer Sprache, in einer mäßig modernen, immer tonal klingenden Tonsprache.

Ideale Umsetzung

Zu hören war eine sphärische Klangsynthese aus verschiedenen Stilen und Epochen insbesondere der Spätromantik, in der auch alte Tanzformen, wie etwa eine Sarabande erklangen. Für die ideale Umsetzung sorgten das ausgewogene, vorzügliche Solistenquartett mit Irina Maria Ehrman-Antesberger (Sopran), Karin Prenner (Alt), Lukas Joham (Tenor) und Julian Kumpusch (Bass), der homogen singende Chor, wo auch der Klagenfurter Komponist selbst mitsang, sowie das gut disponierte Orchester der Dommusik unter der umsichtigen Leitung von Thomas Wasserfaller. Zum Auszug wurde noch das „Halleluja“ aus Händels „Messias“ musiziert. Reicher Applaus!

Die Heilige Messe selbst wurde vom Stiftspfarrer Josef-Klaus Doncko zelebriert.