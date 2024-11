In der Regierungssitzung am Dienstag wurde der Kärntner Kulturbericht 2023 zur Kenntnis genommen. Der Rückblick zeigt, dass knapp 31 Millionen Euro für Kultur ausgegeben wurden. Doch die Leistungsschau der Vergangenheit täuscht nicht darüber hinweg, dass in Zukunft weniger Geld zur Verfügung steht: Der Landes-Voranschlag für Kultur beträgt für das Jahr 2025 29,94 Millionen Euro, das entspricht einem Minus von 800.000 Euro. Während in der Landeshauptstadt Klagenfurt ein kultureller Kahlschlag droht, fallen die Kürzungen des Landes also eher moderat aus. 2022 betrug das Kulturbudget übrigens 28,05 Millionen Euro, für heuer sind 30,75 Millionen Euro veranschlagt.