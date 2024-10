Bodenversiegelung ist ein brisantes Thema – und mancherorts geht es dabei bis hinein in die Sprache. So will das aktuelle Projekt von Unikum mit dem langen wie sperrigen Titel „Sprevod/Sprehod – Talno-Jesikovna Zatesnitev – Eine Boden:Sprach:Versiegelung“ metaphorisch, „alte Sprach- und Dorfgrenzen überschreiten“, wie Dominik Srienc erklärt. Der Literaturwissenschaftler hat dafür neben Peter Waterhouse auch das Übersetzungskollektiv Versatorium sowie unterschiedliche Chor-Formationen des SPD Danica eingeladen, Ortstafeln, Gedichte und Literatur, die rund um St. Primus/Šentprimož entstanden sind, frei und kreativ in mehreren Sprachen vorzutragen.

In dem Rahmen wird zudem eine mobile zweisprachige čitalnica eröffnet: „Wir bestücken ein Bücherregal mit Literatur, die für die Gegend wichtig ist.“ Etwa mit dem neu übersetzten Lyrikband des Baggerfahrers Hanzej Wuttej. Zur Erklärung: Eine čitalnica war ein Ort, an dem es nicht nur Bücher gab, sondern diese gemeinsam gelesen und diskutiert wurden. Wie immer bei Unikum steht die Kreativität im Vordergrund.