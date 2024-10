Ausgangspunkt, erzählt die Schauspielerin, Sängerin und Performerin Susanne Kubelka, waren Lebensgeschichten aus drei Generationen von Frauen in Bad Eisenkappel, die sich aus schwierigen Situationen heraus „an sich selbst aufrichteten“. Maria etwa, ein sprachloses Mädchen am Rand der Gesellschaft, das der Natur sehr zugewandt war und deren Enkeltochter später die Heilkraft der Hände entdeckt. „Mich hat das Gewebe interessiert, in dem wir uns alle bewegen“, erzählt Susanne Kubelka.