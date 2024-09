Am Vormittag moderierte sie ihre monatliche „Pasticcio“-Sendung in Ö1 vom Kärntner ORF-Landesstudio aus, am Nachmittag stellte sie sich vor Publikum den Fragen von Kultur-Ressortleiterin Marianne Fischer: Nadja Kayali freut sich über die rund 13.500 Besucher, die das heuer auf ein Monat verdichtete Traditionsfestival besuchten und das RSO Wien als Festivalorchester gewonnen zu haben., das auch die weltbesten Dirigentinnen und Dirigenten interessiere: „Das ist ein Orchester, bei dem niemand absagt!“ Daher plant sie derzeit nicht nur intensiv die Programme für 2025 und 2026, sondern streckt auch ihre Fühler schon nach Pultstars für 2027 aus.