Es war ein Fest für die ganze Familie: Das Ö1 Kulturpicknick des Carinthischen Sommers im und um das Stift Ossiach. Theater, Literatur, Tanz und vor allem Musik wurden den gesamten Sonntagnachmittag abwechslungsreich geboten und auch vom Publikum reichlich angenommen. Nach einem Empfang vom Posaunenchor Ossiach ging es gleich an den verschiedensten Schauplätzen los. So konnte man neben der Stiftskirche beim Theaterwagen Porcia mit dem Ensemble von Angelica Ladurner eine Komödie über Colombina und Arlecchino erleben, sehr komödiantisch gespielt, was viele Lacher auch bei den kleineren Gästen bewirkte. In gemütlichen Liegestühlen aber auch auf Decken am Boden konnte man dies genießen und dabei auch so manche Schmankerln aus einem Picknickkorb verdrücken. Hier wurde danach u.a. von der Intendantin Nadja Kayali und Marion Rothschopf (Geschäftsführerin der Carinthischen Musikakademie) aufgekocht. Später lasen hier Anna Baar, Maja Haderlap und Petra Morzé. Und alles wurde live in Ö1 übertragen.