„In Japan werden die Sieger gefeiert wie Pop-Stars“, erzählt Waltraud Arnold. Und sie hat gleich eine Geschichte parat, um das zu illustrieren. Im Vorjahr gewann der Japaner Yo Kitamura den Brahms-Wettbewerb in der Kategorie Cello. Schon am nächsten Morgen leitete er Arnold ein Foto weiter, das einen Werbebanner aus der Tokyoer U-Bahn zeigt. Darauf zu sehen: sein Foto und die Nachricht, dass er in Pörtschach gewonnen hat. Und auch die japanische Zeitungen berichteten regelmäßig.