Wenn der US-Sänger und Schauspieler Ron Williams zu plaudern beginnt, dann werden die Ohren seines Publikums groß. Etwa wenn er davon erzählt, wie absurd es der blinde Ray Charles fand, als Schwarzer nicht am Strand der Weißen baden zu dürfen und wegen seiner Renitenz ein 30-jähriges Auftrittsverbot in Georgia erhielt. Oder wie der drogensüchtige Bobby Sharp seinen Song „Unchain My Heart“ für 50 Dollar verkaufte, um ihn nach langem Rechtsstreit doch noch wiederzubekommen, gerade rechtzeitig bevor ihn Joe Cocker 1987 zum Welthit machte.

Noch größer wurden die Ohren in der restlos gefüllten Waldarena Krumpendorf, als der 82-jährige Entertainer genannte Soul-Hymnen mit Inbrunst anstimmte, darunter „Oh, Georgia“, „Sitting in the Dock of the Bay“ oder „Ain‘t No Sunshine“. Am Ende des von Jörg Seidel (git), Klemens Marktl (dr) und Robert Bargad (org) exquisit begleiteten Abends sangen bei „Stand by Me“ alle mit. Wobei das Zusammenstehen heute wichtiger denn je sei, befand der „seit einer Woche besonders glückliche“ Sänger: Kamala Harris stammt nämlich wie er aus dem kalifornischen Oakland.

Am 15. August (20 Uhr) und am 16. August (21 Uhr) ist Ron Williams noch einmal in der Waldarena zu erleben, mit einer Hommage an Harry Belafonte.