Gleich auf den ersten Blick verliebt sich Marco Visconti, der auf eine reale Figur eines machtversessenen Heerführers Anfang des 14. Jahrhunderts zurückgeht, in Bice. Deren Vater Oldrado will sie aber mit Ottorino verheiraten. Marco will dies verhindern und Bice für sich gewinnen. Und da intrigiert noch ein weiterer Verwandter, namens Lodrisio, gegen die Hochzeit und entführt Bice. Der mittlerweile geläuterte Marco tötet Lodrisio und die Liebenden kommen zusammen: Davon handelt „Marco Visconti“ von Nicola Vaccai (1790-1848), der 17 Opern geschrieben hat. Heute ist er wie auch alle seine Opern vergessen.