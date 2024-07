Während sich wenige Kilometer weiter in der Ostbucht des Wörthersees Tausende in Schlagerseligkeit wiegten, ging es in der Viktringer Stiftskirche buchstäblich zur Sache: „Zahlreich ist das Ungeheure, doch nichts ist ungeheurer als der Mensch“ – mit dieser Zeile aus dem Chorlied der Antigone und den unheimlichen mikrotonalen Flächen seiner Komposition „Stasis“ hebt Komponist Reinhold Schinwald unsere Welt aus den Angeln. Das vierköpfige Vokalensemble „Cantando Admont“ legt wie die apokalyptischen Reiter alles Leid der Welt in ihre Stimmen. Sie lassen uns das Auf und Ab des Klagens über die „Stasis“, den Stillstand im Bürgerkrieg, fühlen, ohne uns eine Erlösung anzubieten. Welch erschütterndes Finale des Konzerts der heurigen Preisträger des Gustav Mahler Kompositionswettbewerbs des Musikforum Viktring.