In Zeiten zunehmender Polarisierung stellt das Musikforum das Miteinander in den Mittelpunkt. Schließlich weiß man seit jeher: Musik verbindet über alle Grenzen hinweg. Das lebt man im Stift Viktring bei Klagenfurt seit Jahrzehnten mit Dozenten, Kursteilnehmern und Musikern aus über 25 Nationen. Rund 180 junge Menschen haben sich wieder für die diversen Meisterkurse beim „ältesten Improvisationsfestival der Welt“ (so Musikforum-Chefin Jutta Mitteregger) angemeldet.