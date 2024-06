„Kafka ist unsere Pyramide“ (René Char)

Erst am 22. August 1981 notierte der bereits über achtzig Jahre alte Julien Green in seinen Tagebüchern: „Zum ersten Mal mache ich mich an die Lektüre von Kafka, mit dem André Gide mir ständig in den Ohren lag: ‚Wenn Sie ihn nicht lesen, wer dann?‘“ Bereits als Jugendlicher als ich noch in die Handelsschule ging, las ich Weltliteratur, Unterhaltungsliteratur interessierte mich nie. Später las ich in den Tagebüchern vom bereits erwähnten Julien Green, der übrigens in Klagenfurt in der Stadtpfarrkirche begraben liegt: „Die Unterhaltungsliteratur wird vom Teufel geschrieben. Und wir werden wohl nie erfahren, was diese Art von Literaturgattung in der Menschheitsgeschichte angerichtet hat!“

Von den Büchern, die ich mit mir in einer Ledertasche herumtrage – Leder ist Haut -, lese ich am liebsten die, die ich mühsam entziffern, Satz für Satz erobern muß, denn sobald mich die Sätze in einem Buch mitzutragen beginnen, ich ihre Leichtigkeit, ihre Lockerheit und Selbstzufriedenheit zu spüren, ja auch zu genießen beginne, lege ich das Buch weg. Wenn sich mir ein Satz nicht wie ein Mühlstein um den Hals hängt, wozu soll ich ihn dann loswerden? „Der Schriftsteller ist derjenige, dem das Schreiben schwerfällt!“ heißt es bei Thomas Mann.

Manchmal schreibe ich einen Satz zwanzig, dreißigmal um, bis er es wert ist umformuliert oder zerstört zu werden, denn Schreiben ist im Sinne von Karl Marx auch „Arbeit“. In einem Interview wurde Peter Handke einmal gefragt, ob er sich für ein Genie halte, und Handke hat geantwortet: „Ich bin auch kein Schriftsteller! Ich schreibe, ich habe geschrieben, ich werde geschrieben haben!“ Bereits vor einem Vierteljahrhundert sagte ebenfalls in einem Gespräch Ilse Aichinger, daß ihr in ihrer Anfangszeit gar nicht so sehr am Veröffentlichen gelegen sei, es gab damals in Österreich auch kaum Verlage, und „…jetzt wollen die Leute gar nicht mehr schreiben, habe ich den Eindruck, sondern veröffentlichen“, so Ilse Aichinger.

Bereits in meiner Kindheit, spätestens aber in meiner frühen Jugend wußte ich, daß mich Sprache und Literatur mein Leben lang begleiten würden. Ein paar Jahre später artete diese Vorstellung zur Besessenheit aus, die mich nie mehr, weder beim Lesen, noch beim Schreiben verlassen sollte: Auf dem Weg in die Handelsschule nach Villach nervte ich als Sechzehnjähriger am frühen Morgen die jugendlichen Insassen im überfüllten Omnibus, in dem ich laut aus „Finnegans Wake“ von James Joyce vorlas, von dem ich selber, als Vorleser, kaum einen Satz verstand.

Wiederum wenige Jahre später, als es dann auch mit eigenem Schreiben ernst wurde, wußte ich, daß ich mit einer Rasierklinge auf des Messers Schneide zu schreiben habe mit meinem damaligen wohl auch etwas pathetischen Anspruch: „Schreiben oder sterben? Was willst du?“ egal ob es jemanden gefällt oder nicht, im Sinne eines Satzes von Paul Valery: „Man darf nicht zögern, das zu machen, was einem die Hälfte seiner Anhänger kostet und die Hälfte der Liebe derer, die noch übrig sind!“

In dieser Zeit blieb ich in Klagenfurt, unweit vom Wulfenia-Kino, öfter vor dem Schaufenster eines Frisörs mit dem Namen „Kafka“ stehen und schaute durch die widerspiegelnde Glasscheibe ins Innere, wagte es aber nie dort bei diesem seltsamen und schnippischen Herrn meine Haare zu lassen, vielleicht – so glaube ich es jetzt in einem Aufsatz von Vladimir Nabokov zu erkennen – aus Angst vor einer übertragbaren Käferkrankheit mit der sich auch Gregor Samsa‘s Vater in der „Verwandlung“ angesteckt hatte, mit der Schwäche, der Trostlosigkeit und dem Schmutz, wie es bei Nabokov heißt.

Den berühmten Satz von Franz Kafka an Milena Jesenská: „Liebe ist, daß du mir das Messer bist, mit dem ich in mir wühle“, verwandelte ich in dieser Zeit zu meinem eigenen Schreiben: Die Sprache ist das Messer, in dem ich in mir wühle! Und: Sprache! Ich kann dich nicht besiegen! Meine Waffe bist du! habe ich einmal geschrieben. „Beten ist ganz gewöhnlicher Wahnsinn!“ schreibt Lew Tolstoi in seinen Tagebüchern. Schreiben ist ganz gewöhnlicher Wahnsinn! Du brauchst ja nur statt roter Tinte Menschenblut in die Füllfeder füllen und schreiben: „Jesus Faktor negativ!“

„Schreiben drängt zum gefährlich sein. Es muß gefährlich sein“, mit diesen Notizen paraphrasiert wohl auch Peter Handke die bekannten Sätze von Franz Kafka, die er ebenfalls an Milena Jesenská geschrieben hat, die ich hier nicht zur Gänze wiedergeben muß: „Ich glaube, man sollte überhaupt nur solche Bücher lesen, die einen beißen und stechen. … Wir brauchen aber die Bücher, die auf uns wirken…“

Und darum geht es mir jetzt auch zum Schluß dieser Rede: WIR BRAUCHEN BÜCHER, hat Franz Kafka geschrieben. Es ist immer das alte Lied und dieselbe Leier, und ich sage es eben wieder und immer wieder und immer noch erfolglos seit nun 15 Jahren schon: Klagenfurt hat seit dem Zweiten Weltkrieg keine eigene Stadtbibliothek, das ist in Mitteleuropa einzigartig. Österreich ist aber auch eines der wenigen Länder Mitteleuropas, die kein Bibliotheksgesetz haben. Mit einem bundesweiten Bibliotheksgesetz wäre die Stadt Klagenfurt gezwungen, eine Bibliothek zu errichten, mit der gleichen Selbstverständlichkeit, wie es eine Bezirkshauptmannschaft und andere Behörden gibt.

„Wenn das Buch, das wir lesen, uns nicht mit einem Faustschlag auf den Schädel weckt…?“ heißt es bei Franz Kafka. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, vielleicht gelingt es der kommenden, neuen Bundesregierung endlich ein Bibliotheksgesetz zu schaffen und damit denen dort unten, nämlich den für die Lesewelt Verantwortlichen in Klagenfurt, die erste Stadtbibliothek auf den Schädel zu hauen im Sinne eines wiederum verwandelten Satzes aus dem „Woyzeck“ von Georg Büchner: „Wenn wir den Himmel sehen sollen, müssen wir donnern helfen!“ Damit wir Buchseite für Buchseite das Himmelszelt des Lesens aufschlagen können!

Und der französische Dichter René Char, den wir auch sehr früh in den Übersetzungen von Peter Handke kennen lernen durften, hat einmal geschrieben: „Kafka ist unsere Pyramide“.