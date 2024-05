Es war eines der heißesten Gerüchte zuletzt: Innenpolitik- und EU-Experte Hans Bürger (61) solle Anfang März 2025 bei „Dancing Stars“ antanzen. Schon andere ORF-Journalistinnen und -Journalisten haben auf dem Tanzparkett ihr Glück versucht, darunter etwa Claudia Reiterer, die sich 2009 sogar den Sieg holte, Barbara Karlich, Norbert Oberhauser und Marco Ventre. Der Medienrummel in den letzten Tagen rund um eine mögliche Teilnahme war jedenfalls groß.

Nun hat Hans Bürger im ORF-„Studio 2“ eine Teilnahme dementiert: „Die Wahrheit ist relativ einfach. Seit 2002 werde ich gefragt im Haus, ob ich das machen würde.“ Und er „sage seit 2002, nein, mache ich nicht, solange ich Innenpolitik mache“. Jetzt sei man allerdings auf die Idee gekommen, ihn wieder zu fragen, weil er nicht mehr in „Zeit im Bild“ sei, und es habe Gespräche gegeben: „Aber ich habe gesagt, solange ich Innenpolitik mache, will ich nicht am Tanzparkett sein. Ich glaube, das geht auch nicht. Man kann sich nicht das Hemd vom Leib reißen bei irgendeinem wilden Tanz und am nächsten Tag die hohe Innenpolitik analysieren.“ Und weiter: „Vielleicht irgendwann. Aber heuer nicht, nächstes Jahr nicht, schauen wir.“