Kann man davon leben? Das fragt eine Ausstellung im Klagenfurter Künstlerhaus. 43 Künstlerinnen, die sich in Kunstvereinen in Wien und München vernetzt haben, geben dazu ihre ganz persönlichen Video-Statements ab – das reicht von „Nein“ über „Manchmal“ bis zu „Ja, sehr gut. In Bezug auf Seele und Geist“. Denn „einig sind sich alle in einer Sache: Die Kunst ist das Leben“, sagt Ina Loitzl. Die gebürtige Klagenfurterin hat die Ausstellung – gezeigt werden Arbeiten von 22 Künstlerinnen – gemeinsam mit dem Wiener Künstlerinnenkollektiv „4 Grazien“ kuratiert und kennt die Problematik aus erster Hand.