„Persönlich erlebte Momente mit wunderbarer Musik kann man nicht festhalten. Was aber bleibt, ist das Bewahren der schönen Erinnerung“, sagt Siegi Hoffmann. Der künstlerische Leiter des St. Pauler Kultursommers lädt heuer unter dem Motto „Momentum/Musica“ zu 15 Konzerten, zwei Festmessen und vier „Kuso Extras“. Dabei achtet Hoffmann darauf, dass das Programm „von Barock bis Weltmusik“ vielfältig ist und Zeitgenössisches ebenso Platz findet wie Jazz oder Crossover. Den Auftakt macht man traditionell am Pfingstsonntag, diesmal mit einem der Jahresregenten: Die „Messe Basse“ des vor 100 Jahren verstorbenen französischen Komponisten Gabriel Fauré veredelt den Festgottesdienst musikalisch. Am 26. Mai folgt ein Konzert, das laut Hoffmann „Gänsehautmomente“ verspricht: Der 60-köpfige Chor Ad Libitum und das international renommierte Ensemble Pro Brass bringen unter dem Motto „Imago“ die „unendliche Kraft der Musik“ in die Stiftskirche.