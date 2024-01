Vor 15 Jahren ist Michael Springer mit dem Verein „Klassik in Klagenfurt“ angetreten, um Samstagvormittag die Klagenfurter Innenstadt zu beleben: „Je mehr Musik, desto besser“, sagt der Obmann. Und: „Wenn man gleichzeitig Menschen in die Stadt bringt, dann hat jeder etwas davon.“ Das Publikum hat er mit seinem Konzept jedenfalls längst überzeugt, rund 7000 Besucher kommen zu den Konzerten im Burghof, 70 Prozent davon übrigens Frauen. „Und viele von ihnen verstauen einen Korb mit den Einkäufen vom Markt unter den Sesseln“, erzählt Springer lachend.

Bevor „Klassik im Burghof“ am 8. Juni mit der Camerata RCO, die sich aus Mitgliedern des Royal Concertgebouw Orchestra zusammensetzt, startet, steht aber noch die zweite Auflage des „Pfingstklang“ auf dem Programm. Im Vorjahr wurde das hochkarätige Festival mit Stars wie Sebastian Koch oder dem Cellisten Jan Vogler aus der Taufe gehoben – und zwar unter anderem aus dem Wunsch heraus, die Vorsaison in Klagenfurt zu beleben. Dafür hat Michael Springer, bekanntlich nicht nur Kultur-, sondern auch Reiseveranstalter, diverse Pakete mit Hotels geschnürt, die im ersten Jahr „schon gut angenommen wurden“. Auch heuer kann man sich wieder auf ein hochklassiges Programm freuen: Los geht es am 17. Mai mit Ulrich Tukur. Der „Tatort“-Star kommt mit seiner Tanzkapelle „Die Rhythmus Boys“ ins Konzerthaus. Zu Gast ist auch Birgit Minichmayr mit einem Programm rund um die scharfzüngige Autorin Dorothy Parker, die in den 1920ern so etwas wie die Königin von New York (19. Mai) war, oder das aus zwanzig Mitgliedern der Wiener und Berliner Philharmoniker bestehende Ensemble „The Philharmonic Brass“ (20. Mai). Außerdem wird die Ö1-Moderatorin Irene Suchy über Komponistinnen aus 350 Jahren Musikgeschichte sprechen und dabei vom Ensemble „Reihe Zykan+“ unterstützt.

Birgit Minichmayr kommt nach Klagenfurt © APA

Überhaupt will Michael Springer vermehrt Frauen vor den Vorhang holen – als Komponistinnen und Interpretinnen. Bei „Klassik im Burghof“ etwa wird am 29. Juni mit Selina Ott eine „der besten Trompeterinnen der Welt“ (so Springer) zu Gast sein. Und die Cellistin Raphaela Gromes wird gemeinsam mit dem Pianisten Julian Riem Romanzen von Clara Schumann, aber auch Zeitgenössisches von Lera Auerbasch spielen (6. Juli). Denn auch auf Neue Musik will Springer künftig einen Schwerpunkt legen, weshalb er Aufträge an die beiden Komponisten Stefan Potzmann und Thomas Modrej vergeben hat – beide Werke sollen dann ebenfalls im Sommer uraufgeführt werden. Derzeit sind 15 Konzerte im Burghof angekündigt, unter anderem werden dort der Kärntner Pianist Christopher Hinterhuber (3. August), das Ensemble Classique (20. Juli) oder das Brassquintett der Semperoper aufspielen. Zum zehnjährigen Jubiläum schauten 2019 Startenor Andreas Schager und seine Frau, die Ausnahme-Geigerin Lidia Baich, vorbei. Auch heuer werden sie wieder zu Gast sein, und zwar am 31. August mit dem Kärntner Sinfonieorchester bei einem Konzert unter dem Motto „Mythos Wagner“. Und das Land Kärnten hat angekündigt, mit dem ersten Drei-Jahres-Vertrag über 50.000 Euro jährliche Subvention zum halbrunden Geburtstag zu gratulieren.