In Russland kennt das tragische Märchen vom Schneemädchen jedes Kind: „Snegurotschka“ („Schneeflöckchen“) ist die dritte Oper von Nikolai Rimski-Korsakow und ein wunderschönes, aber gleichzeitig grausames Märchen, eine Hymne an die Natur und eine Ode an die Liebe: Schneeflöckchen ist die Tochter von König Frost und Mutter Frühling. Sie träumt von einem Leben unter den Menschen. Sie muss sich allerdings vor dem Sonnengott in Acht nehmen, der sie schmelzen lassen will, falls sie sich verlieben sollte und so nimmt die Tragödie ihren Lauf. Die Handlung hat Rimski-Korsakow – auch sein eigener Librettist – aus einem Werk des Dramatikers Alexander Ostrowski übernommen, der wiederum durch russische Folklore inspiriert wurde. „Schneeflöckchen“ wurde zu Rimski-Korsakows ersten großen Erfolg und er selbst sah in dem Werk seine schönste Oper, obwohl noch zwölf weitere folgen sollten.

Die Welt des „Schneeflöckchen“ ist kalt, sehr kalt. Das zeigt auch das Bühnenbild, bedeckt mit viel Schnee und einigen schwebenden Nebelschwaden. Ein ovaler Raum mit mehreren sich heb- und senkbaren Zylindern mit Zaunelementen, in dessen Mittelpunkt sich ein Kreis befindet (Bühne: Wolfgang Menardi), bildet das recht nüchterne und unterkühlte Ambiente, in dem anfänglich nur Schwarz-Weiß Töne – auch bei den heutigen Kostümen (Anna Sofie Tuma) – vorherrschen. Lediglich die Titelheldin ist ein pinker Farbtupfer. Erst gegen Sommerbeginn kommen Kostüme mit Pastellfarben dazu. Hier zeigt Regisseurin Florentine Klepper gekonnt und detailliert viel Gefühlskälte, Obrigkeitshörigkeit und Symbolik. Was jedoch bei ihrer Lesart etwas zu kurz kommt, ist das Märchenhafte, was eine gewisse Langatmigkeit bewirkt. Das ist allerdings auch der Länge der Oper geschuldet, die trotz Streichung der Ballette über vier Stunden (inklusive zweier Pausen) dauert.

Rimski-Korsakows romantische, melodienreiche und von viel Folklore geprägte, farbenprächtige Musik entfaltet beim Orchester der Tiroler Festspiele Erl unter Dmitry Liss Dirigat nach kurzer Anlaufzeit einen kraftvollen, feinsinnigen Sog. Dafür sorgen auch die sehr guten Protagonisten: Clara Kim singt ihre betörenden Arien mit fabelhaftem Sopran und verkörpert Schneeflöckchen als liebenswerte Kindfrau. Der Hirte Lel wiederum gefällt dem Schneemädchen durch seinen schönen Gesang: Die Altpartie wird vom Countertenor Iurii Iushkevich klar und rein gestaltet.

Danylo Matvilenko singt den reichen, dunklen Kaufmann Misgir mit schönem Bariton. Er lässt beim ersten Anblick Snegurotschkas seine reiche Verlobte Koupava einfach sitzen. Diese wird von Nombulelo Yende mit dramatischem Furor gesungen. Aaron Cawley ist der mit etwas hartem Tenor singende Zar Barendej. Mutter Frühling wird von Victoria Pitts mit edlem Mezzo gesungen. Aidan Smith verkörpert Vater Frost, aber auch den Bojar Bermjata mit profundem Bass. Tadellos ist auch der Chor der Festspiele zu hören.

Großer Jubel!