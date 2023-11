„Das Leben hat uns zusammen gespült“, sagt Edgar Unterkirchner und meint damit jenes Quartett, das nun unter dem Titel „Klangtheater“ die erste gemeinsame CD herausgebracht hat: Bei den Musikwochen Millstatt hat er gemeinsam mit Julia Hofer (Bass, Cello), „Matakustix“-Frontman Matthias Orntner und Hannah Senfter (Soloharfenistin des Kärntner Sinfonieorchesters) erstmals das Programm „Über Bach, Bananensplit und Schildkröten“ auf die Bühne gebracht. „Da haben wir uns gedacht: Es wäre ja schade, daraus nicht mehr zu machen“, erzählt der Saxophonist. Herausgekommen ist eine CD, „bewusst analog als kleine, limitierte Auflage. Für uns ist es so etwas wie ein Dokumentieren oder Einsammeln von gemeinsam erlebten Augenblicken“, sagt Unterkirchner.

CD „Klangtheater“ © KK

Entstanden ist ein buntes Programm aus Eigenkompositionen, das von Improvisationen über das Leben einer kleinen Schildkröte bis hin zur Nummer „Gregor Tanzt (Encanta) – eine Zeitreise vom gregorianischen Choral bis zum Feiern des Lebens – reicht. Schließlich, so Unterkirchner, „möchten wir in diesen schwierigen Zeiten etwas Positives auf die Bühne bringen.“ Und zwar am 24. November auf dem Campus in Moosburg (18 Uhr) gemeinsam mit dem Schauspieler August Schmölzer, der Texte über das Glück lesen wird sowie am 1. Dezember in der Artbox in Frantschach-St. Gertraud (19.30 Uhr) im Rahmen eines Benefizkonzerts für sozial benachteiligte Familien.

Erhältlich ist die neue CD zum Preis von 20 Euro bei den Veranstaltungen sowie unter info@matakustix.at