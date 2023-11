Der letzte große historische Roman von Dolores Vieser „Nachtquartier“ spielt in der „Franzosenzeit“ um 1800, als Teile Kärntens als sogenannte „illyrischen Provinz“ zu Frankreich gehörten. Französische Soldaten beziehen darin ihr Nachtquartier in einem Hof in Mittelkärnten – und das Drama nimmt seinen Lauf.