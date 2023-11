Der prestigereiche französische Literaturpreis Prix Goncourt geht heuer an den 1971 geborenen Filmregisseur, Drehbuchautor und Schriftsteller Jean-Baptiste Andrea für seinen Roman „Veiller sur elle“, in dem er sich in umgekehrter Reihenfolge dem Lebensweg des Bildhauers Michelangelo Vitaliani vor dem Hintergrund der Weltkriege und des faschistischen Italiens widmet.