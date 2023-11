„Ich treibe mein ironisches Unwesen noch eine Weile, so G. will ...“, sagt einmal der emeritierte Professor für Ältere deutsche Sprache und Literatur der Universität Klagenfurt in seinem jüngsten Buch.

Nach seinen zuletzt erschienenen autobiographischen Werken „Lebenszeichen“ (2018) und „Lebensreise“ (2020) legt der demnächst 85-jährige Alois Brandstetter mit „Nachspielzeit“ eine weitere bunte Stoffsammlung mit Erinnerungen, Anekdoten, Betrachtungen und vielen Verweisen auf Schriftsteller, Poetinnen und andere Künstler vor.

Diesmal starten seine Assoziationsketten mit dem Automobil: Brandstetter konzentriert sich mit seinem „ironischen Unwesen“ auf Alltägliches wie Kreisverkehr und Wunschkennzeichen, Klischees von Sonntagsfahrern oder Mann mit Hut und ist nicht zu bremsen bei etymologischen Analysen. Schließlich kann ein Altphilologe nicht übersehen, dass Begriffe wie Tachometer oder Ampel aus dem Griechischen oder Navigationsgerät aus dem Lateinischen kommen. Lehrreich und vergnüglich ist diese Spritztour in die Wissenschaft, anschaulich sind die zeitgenössischen Bezüge vom „Fat Car“ des Bildhauers Erwin Wurm über das GTI-Denkmal in Reifnitz bis zum VW Phaeton des verunglückten Jörg Haider, berührend die Gedanken zum Thema Vergänglichkeit: „Autos haben einen sogenannten Zeitwert. Auch Menschen?“

Alois Brandstetter. Nachspielzeit. Residenz Verlag, 204 Seiten, 26 Euro. © KK

Ausgehend von einem Jeep namens „Rubicon“, die den Autor an einen Feldzug Cäsars denken lässt, nehmen dessen Erinnerungen Fahrt auf. Man folgt ihm gerne auf seinen verschlungenen Wegen durch die Geistesgeschichte, macht Zwischenstopps bei prominenten Autonarren von Bert Brecht bis Françoise Sagan und begegnet Freunden, Schulkollegen und Lehrern aus seinem reichen Leben. Unaufdringlich sind die Repliken auf seine Bücher, voll verschmitztem Humor ist seine Selbstcharakterisierung: „Ausweichen war lebenslang meine Devise“.