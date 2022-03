Facebook

Die älteste Eintragung von ihr in unserem elektronischen Redaktionsarchiv stammt aus dem Jahr 2007. Da heißt es knapp: „Die an der Grazer Kunstuniversität studierende Litauerin Mirga Gražinyte (21) errang beim 4. Wettbewerb für junge Chordirigenten in Budapest den ersten Preis.“ Einer der jüngsten Medienberichte über sie steht in der „New York Times“ – ein ausführliches Porträt samt Interview, in dem es sinngemäß heißt: Sie hätte zwar derzeit ganz andere Pläne, aber wenn jemand als erste Frau das Pult einer der „Big Five“ unter den amerikanischen Orchestern erobern könnte, dannMirga Gražinyte-Tyla. Am besten jenes des New York Philharmonic ...



Hübsch steile Karriereleiter in nur 14 Jahren. Ja, die Baltin hat es weit gebracht. Nach dreijährigen Studien bei Martin Sieghart und Johannes Prinz in Graz, danach in Bologna, Leipzig und Zürich, klopfte sie 2012 mit dem Gewinn des Young Conductors Awards in Salzburg erstmals an die große Pforte. Von 2014 bis 2016 war sie Musikdirektorin des Salzburger Landestheaters, wurde Stammgast der Festspiele und ist an der Salzach auch so daheim, mit ihrem Mann und zwei Söhnen.

Freilich nicht ganz, denn Gražinyte-Tyla, zwischendurch Assistentin von Pultstar Gustavo Dudamel beim Los Angeles Philharmonic Orchestra, kam 2016 zu hohen Ehren. Die damals erst 29-Jährige wurde zur Chefdirigentin des renommierten City of Birmingham Symphony Orchestras bestellt, in der Nachfolge von Andris Nelsons, der das Amt wiederum von Sir Simon Rattle geerbt hatte.