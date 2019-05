Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beata, Malena Ernman, ihr Mann Svante Thunberg, Greta und die Hunde Roxy und Moses © Ernman/Instagram

"Unsere Tochter verschwindet in eine Art Dunkelheit und hört quasi auf zu funktionieren.“ So beschreibt Malena Ernman (48) die Phase, in der Greta stumm wurde, nicht mehr lachte, nicht mehr Klavier spielen wollte. Depressionen? Mehr noch: „Asperger-Syndrom“ lautete die Diagnose für die damals Elfjährige. Eine unheilbare Entwicklungsstörung, mit der soziale und kommunikative Schwächen einhergehen, aber auch besondere Begabungen zusammenfallen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.