Rudolf Buchbinder„Ich lege mir selbst die Latte immer höher“

Günter Riegler, Michael Nemeth, Agnes und Rudolf Buchbinder, Hermann und Marianne Schützenhöfer, Ludovica Riegler und Markus Mair. © (c) Tamara Mednitzer

Als musikalischer Botschafter ist Rudolf Buchbinder in der ganzen Welt unterwegs, diese Tage führen ihn wieder in die steirische Hauptstadt: „In Graz fühle ich mich sehr wohl, der Stefaniensaal ist herrlich.“

Zum Auftakt seiner dreitägigen Musikvereins-Konzertreihe im Stefaniensaal fand sich der Künstler am Sonntag zu einer Matinee im Salon der Kleinen Zeitung ein. Im 14. Stock des Styria-Media-Centers, dem Skyroom, mit dem schönsten Blick auf Graz. Markus Mair, der Vorstandsvorsitzende der Styria, konnte unter den Gästen auch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer mit Gemahlin Marianne, Kulturstadtrat Günter Riegler und Musikvereins-Generalsekretär Michael Nemeth begrüßen. Ein Vormittag Buchbinder pur – Christian Weniger und Martin Gasser plauderten mit dem Pianisten über Beethoven, Musik, die Kulturnation Östereich und über Rudolf Buchbinder.

Dabei schilderte der Pianist den ungewöhnlichen Anfang seiner musikalischen Laufbahn: Im Alter von fünf Jahren wurde er der jüngste Student an der Wiener Musikhochschule. „Wir lebten in der Nachkriegszeit in einer winzigen Wohnung“, erzählt Buchbinder, „Trotzdem gab es ein Klavier und darauf stand ein Radio.“ Von den schwarz-weißen Tasten fasziniert begann der kleine Rudolf, Radio-Lieder nachzuspielen. Seine Aufnahmeprüfung bestand er, ohne eine einzige Note lesen zu können.

Mit fortschreitendem Alter hat sich für den Musiker viel verändert, nicht zuletzt seine Einstellung zur Musik: „Als Jugendlicher war ich viel intoleranter, ließ keine Interpretation als meine eigene zu.“ Eine weitere Begleiterscheinung des Alters ist für Buchbinder der wachsende Leistungsdruck: „Ich setzte mir die Latte selbst immer höher. Bei jedem Konzert möchte ich die Erwartungen des Publikums noch übertreffen.“

Buchbinder

Eine Konstante zog sich trotz der vielen Veränderungen durch Buchbinders Laufbahn: „Beethoven ist nicht nur das Zentrum meines Repertoires, sondern auch meines Lebens.“ Seine Bewunderung für den Komponisten geht so weit, dass sich Buchbinder nichts mehr wünscht, als einmal vierundzwanzig Stunden lang unsichtbar den Meister bei der Arbeit beobachten zu können. Neben Beethoven nennt der Österreicher ein weiteres großes Vorbild: „Die Karriere von Claudio Arrau war ein stetes Crescendo, den Höhepunkt erreichte sie am Ende, das wünsche ich mir auch. Arrau war stets seriös, wollte nie eine Sensation sein.“

An der Sensation kommt Buchbinder selbst wohl nicht vorbei: Egal ob Graz, Wien oder Tokio, er füllt Konzertsäle auf der ganzen Welt. Seit 2007 leitet der Pianist außerdem das jährliche Konzertfestival in Grafenegg. „Eigentlich hatte ich nie Zeit für eine Festivalleitung“, erinnert sich Buchbinder, „Für Grafenegg habe ich dann zugesagt, weil mir künstlerisch freie Hand gelassen wurde.“ Die Arbeit für das Festival nimmt Buchbinder sehr ernst. Ist er in Österreich , besucht er selbst nach Möglichkeit jedes Konzert. Weilt er gerade im Ausland, bleibt er als Leiter telefonisch erreichbar: „Meine Telefonrechnung ist definitiv gestiegen.“

Der schönste Nebeneffekt des Musikfestivals ist für Buchbinder ein erzieherischer: „Ein großer Teil unserer Besucher kommen aus der Gegend oder zumindest aus Niederösterreich. Für viele davon ist es ihr erstes Konzert.“ Musik unter die Leute zu bringen ist dem Pianisten ein großes Anliegen, dabei hadert er auch mit der Schulbildung. „Für mich ist es ein Armutszeugnis, dass sich österreichische Schüler zwischen Zeichnen und Musik entscheiden müssen“, beklagt der Pianist, „Dabei beneidet uns die restliche Welt um unser kulturelles Erbe.“ Gibt er in China ein Konzert, drängen sich im Anschluß junge Leute um ein Autogramm, steigt er in Japan in ein Taxi, hört der Fahrer begeistert Johann Strauss.

Mehr von Rudolf Buchbinder gibt es bereits heute Abend: Ab 19:30 Uhr stimmt er zusammen mit der Grazer Philharmoniker im Stefaniensaal Beethovens Klavierkonzerte Nummer zwei, drei und vier an.