Beispielhafte Bach-Pflege am Grazer Dom: Josef M. Doeller © Johannes Gellner

Im Mai vollendete Josef M. Doeller sein „Jahrtausendprojekt“. Seit 1998 hatte er unter dem Titel „Bach XXI“ 170 geistliche Kantaten des Barockmeisters dirigiert. Ausgeruht hat sich der Grazer Domkapellmeister nach diesem Marathon aber nicht, längst ist das Nachfolgeprojekt rund um seinen „Lebensbegleiter“ konzipiert: „Bach XXI 2.0“ stellt künftig dessen überwältigendes Œuvre in Bezug zur Bach-Familie, zu Zeitgenossen wie Telemann oder Graupner, zu Wiederentdeckern wie Mendelssohn, zu Verehrern aller Epochen bis herauf zu Schönberg, Heiller, Radulescu.



Den Auftakt zum neuen Abonnementzyklus mit drei Schwerpunkten im Jahr macht der 64-Jährige am Samstag (15. Dezember), wenn er mit der Dommusik und der Capella Leopoldina Teil 1 aus Bachs „Weihnachtsoratorium“ Camille Saint-Saëns’ „Oratorio de Noël“ und Mendelssohns Choral „Vom Himmel hoch“ gegenüberstellt.



Am 6. April erklingt Bachs "Matthäuspassion" im Dom, ehe dessen Inneres für sieben Monate gesperrt wird (die Renovierungs- und Sanierungsarbeiten sollen insgesamt bis 2021 dauern, das Budget liegt bei fünf Millionen Euro).

