Die Grazer Lautenistin Christina Pluhar © Warner

Sie hatte in Graz zunächst Gitarre gelernt. Aber als sie mit 18, knapp vor Studienbeginn in Den Haag, bei einem Sommerkurs in Italien erstmals mit Musik von Claudio Monteverdi in Berührung kam und dabei eine Laute in Händen hielt, war ihr, „als hätte sich der Himmel geöffnet“.



Jetzt ist Christina Pluhar quasi wieder dort „oben“ angekommen. Zwar nicht mit Monteverdi, ihrem Seelenverwandten, den sie schon oft in Konzerten und auf CDs würdigte. Aber mit ihrem neuen Album. Denn das ist mit „Himmelsmusik“ betitelt. Dafür hat die 53-jährige Grazerin mit ihrem untrüglichen Spürsinn für schöne Raritäten wieder Schätze ausgegraben – diesmal aus dem norddeutschen Früh- und Hochbarock.



„Wer sich die Musik erkiest, hat ein himmlisch Werk gewonnen...“, wusste schon Martin Luther. Diesen Gewinn unterstreicht die in Paris lebende Lautenistin und Harfenistin mit einem Programm, in dem natürlich Heinrich Schütz (u. a. mit „Von Gott will ich nicht lassen“) und Johann Sebastian Bach (mit „Komm, süßer Tod, komm, sel’ge Ruh“) als Fixsterne strahlen.



Aber rundum lässt Pluhar auch Trabanten kreisen, deren Leuchtkraft bisher wohl unterschätzt wurde. Zum Beispiel das zarte „Wiegenlied der Sionitin“ des Schütz-Schülers Johann Theile. Oder die innige Kantate „O amantissime sponse Jesu“ des auch in Schweden wirkenden Meisterorganisten Christian Ritter. Oder die Osteranrufung „Bleib bei uns, denn es will Abend werden“ von Johann Rudolf Ahle, der ein umfangreiches Œuvre hinterließ.



Himmelsmusik. L'’Arpeggiata & hristina Pluhar. Warner. ©

Pluhar und ihre Originalklangtruppe L‘Arpeggiata, die sich für ihre letzte CD „Handel Goes Wild“ kürzlich beim Opus Klassik in Berlin die Auszeichnung „Ensemble des Jahres“ abholten, konnten wieder auf die geschmeidige Sopranistin Céline Scheen und den fabelhaften Countertenor Philippe Jaroussky als Solisten bauen, dass es bei der auch spirituellen Entdeckungsreise hoch hinausgeht. Die „Himmelsmusik“ stellten sie dieser Tage in der Wigmore Hall in London und in der Salle Gaveau in Paris vor. Gestern (4. November) lieferten Christina Pluhar und die Ihren bestimmt schon wieder andere Sternstunden – mit dem hinreißenden Projekt „Mediterraneo“ in der Walt Disney Hall in Los Angeles.

