Der russische Regisseur Kirill Serbrennikov, der jahrelang vom Regime Wladimir Putins drangsaliert worden ist, weiß vermutlich mehr über die Freiheit als die meisten anderen. Naheliegend, dem Dissidenten, der die Macht herausgefordert hat, die Neuinszenierung von Verdis „Don Carlo“ anzuvertrauen. Das Freiheitsdrama Schillers ist hier in ein psychologisches Kammerspiel gewandt, in dem letztlich alle Figuren unfrei sind. Die traurigste und pessimistischste Oper des ohne pessimistischen Komponisten verwandelt sich in der Wiener Staatsoper in ein Kostümdrama im wahrsten Wortsinn.