Mit seinem zweiten Film „Midsommar“ traf Regisseur Ari Aster in den USA einen Nerv – willkommen bei diesem Horrortrip und nordischer Folklore.

Wie die heidnische Sekte erlaubt auch Ari Asters Film „Midsommar“ kein Entkommen © Filmladen

Bewertung: ***

Is it scary?“ („Ist es beängstigend?“), fragt sich in der Mitte des Films die Protagonistin. Die Antwort fällt für sie anders aus als für die Kinozuschauer. “Midsommar” ist kein Horrorfilm im klassischen Sinne. Trotz einiger blutiger Momente ist es auch kein besonders schreckliches Genre-Stück.