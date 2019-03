Kleine Zeitung +

Diagonale-Eröffnungsfilm "Der Boden unter den Füßen": Ein wahnhafter Optimierungstrip

Marie Kreutzers in Berlin uraufgeführtes Drama seziert Optimierungswahn, Effizienzdenken und Seelenlosigkeit in der Leistungsgesellschaft. Valerie Pachner brilliert als Unternehmensberaterin an der Kippe zum Kontrollverlust. Eine schonungslose Eröffnung der Diagonale in Graz.