Diese Rolle war "erst mal sehr beängstigend. Weil es nicht nur um jemanden geht, den die Leute gut kennen, sondern um jemanden, der sehr klug, talentiert und außergewöhnlich war – für mich eine der größten Denkerinnen ihrer Zeit", sagte die Starschauspielerin Vicky Krieps (40) bei der Weltpremiere von "Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste" in Berlin zur Kleinen Zeitung. Regisseurin Margarethe von Trotta (81) erkannte eine Verwandtschaft zwischen Mimin und Dichterin: "Krieps hat auch eine große Weltsicht, Weitsicht und Intelligenz. Das, was Bachmann auch hatte; dieses strahlende Lächeln, das plötzlich aufbricht."