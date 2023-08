Streikt Hollywood, feiert sich Italien mit sechs von 23 Filmen im Wettbewerb einfach selbst. Und packt zum Einspringer-Eröffnungsfilm "Comandante" der 80. Filmfestspiele die wenig bekannte Geschichte des italienischen U-Boot-Kommandanten Salvatore Todaro (1908–1942) aus. Dieser kommandierte im Zweiten Weltkrieg das U-Boot "Capellini". Am 15. Oktober 1940 versenkte er ein belgisches Schiff unter britischer Flagge. Die 26-köpfige schiffbrüchige Besatzung schleppte er in einem Boot Richtung Azoren und nahm sie schließlich an Bord. Denn: Ein wehrloser Feind sei kein Feind mehr, sondern nur noch ein Mann, erklärte er später. Das brachte sein Team in Gefahr, da es drei Tage – sichtbar für den Feind – an der Wasseroberfläche navigieren musste. Diese und andere Rettungsaktionen brachten Todaro einst Schlagzeilen wie "Don Quijote" oder "Gentleman der Meere" ein.

Edoardo De Angelis inszeniert die Kriegsrealität als bildgewaltiges, fiebriges und klaustrophobisches U-Boot-Märchen und Italiens Publikumsliebling Pierfrancesco Favino, der auch im Wettbewerbsfilm "Adagio" zu sehen ist, als heroischen Retter der Meere und Kriegsteilnehmer, der sich Humanität bewahrt hat in dieser männlich dominierten Welt der Kameradschaft. Die kriegsskeptische Haltung in dem Männerfilm nimmt in dem Epilog eine Prostituierte ein, die die Truppe im Hafen verabschiedet. "Was für eine Verschwendung von Leben!", ist ihre Stimme aus dem Off zu hören, als die Männer hinaus aufs Meer schippern.

Die Metaphern zur Gegenwart sind angesichts der fliehenden Menschen, die im Mittelmeer ihr Leben lassen, unverkennbar. Ein politischer Eröffnungsfilm, der auch Humor beweist, wenn der Koch simple Suppe als Dolci anpreist.

Liliana Cavani, die Grande Dame des italienischen Kinos, stellte ihren nostalgieverliebten, dialoglastigen neuen Film "L'ordine del tempo" vor. Und die 90-Jährige kam, um den Löwen für ihr Lebenswerk entgegenzunehmen. Charlotte Rampling, unvergessliche Darstellerin in Cavanis Nazipsychogramm "Der Nachtportier" von 1974, hielt die Laudatio. Einige Stars haben es doch noch an den Lido geschafft. Wie die Sonne schlussendlich auch.

