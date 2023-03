SAINT OMER

Bewertung: ****

Es ist der Versuch, das Unfassbare zu ergründen: In ihrem preisgekrönten Spielfilmdebüt erzählt die französische Dokumentaristin Alice Diop von einer Frau, die sich wegen Kindestötung vor Gericht verantworten muss. „Saint Omer“ basiert auf einer realen Story. Eine 36-jährige Studentin aus dem Senegal, legte 2013 ihr 15 Monate altes, schlafendes Kind am Strand ab, es ertrank. Im Film heißt die Medea-Figur Laurence Coly (furios: Guslagie Malanda). Beobachtet wird sie von der ebenso schwarzen Autorin Rama (Kayije Kagame), die zum Medea-Mythos recherchiert. Diop protokolliert den Prozess nüchtern. Blicke sprechen Bände, wenn Worte fehlen. Kluge Reflexion über Mutterschaft, Migration und Postkolonialismus. (js)

DIE EICHE - MEIN ZUHAUSE

Bewertung: ***

Schlichter Dokumentarfilm des preisgekrönten französischen Regie-Duos Laurent Charbonnier und Michel Seydoux über eine 210 Jahre alte Stieleiche. Über vier Jahreszeiten hinweg verfolgt das Publikum das Treiben von Buntspecht, Feldmaus oder Eichelbohrern. Durch geschickte Nahaufnahmen und Animationen, die bis zu den Wurzeln des Baumes vordringen, wird man selbst zum Eindringlin in die Eiche. Die Doku kommt ohne Begleitkommentar aus und lässt einen hie und da auch rätselnd zurück, ob die Bilder echt oder animiert sind. Mitten im Rauschen der Blätter droht man mitunter in eine Art Winterschlaf zu verfallen, aus dem man aber spätestens im Frühling mit Glenn Millers Song „In the Mood“ wieder erwacht. (jk)

ZUSAMMENLEBEN

Bewertung: ***

Österreich für Anfängerinnen und Anfänger: Thomas Fürhapter erklärt das rot-weiß-rote Gemüt. Besser gesagt, er lässt es erklären. Migrantische Neuankömmlinge der Startcoachings der Stadt Wien stehen im Fokus der vielstimmigen Doku: Nebst Rechtberatung und Kulturvermittlung erzählen Vortragende und Teilnehmer von Bussis zur Begrüßung, der Vieldeutig des Worts „eh“, dem Wiener Grant, oder dem Einfluss Freuds auf die verworrenen Gedanken der Bewohner. Bunter Mix aus Erkenntnissen, Klischees und Wahrheiten. (js)

AKROPOLIS BONJOUR - MONSIEUR THIERRY MACHT URLAUB

Bewertung: ***

Seit Thierry Hamelin (Jacques Gamblin) in Pension ist, versinkt er im Strudel der Erinnerungen. Er denkt an die Zeit, als die Kinder Antoine (Pablo Pauly) und Karine (Agnès Hurstel) klein waren, und die Ehe mit Claire (Pascale Arbillot) noch nicht auf der Kippe stand. Um eine bevorstehende Scheidung abzuwenden, will er mit der Familie den Griechenlandurlaub von 1998 bis auf den kleinsten Programmpunkt genau rekreieren. Aber vor Ort muss Thierry feststellen, dass man die Vergangenheit nicht wieder heraufbeschwören, sondern sich nur der Gegenwart stellen kann. François Uzan, Showrunner der Netflixserie „Lupin“, legt hier eine unterhaltsame, aber beizeiten doch melancholische Komödie vor. Die Dialoge machen Spaß, die Figuren sind sympathisch, Klischees und satirischen Überzeichnungen existieren zwar zuhauf, ruinieren aber nicht das Endergebnis. Im Vergleich zum österreichischen Beitrag eindeutig der bessere Griechenlandurlaub diesen März. (sg)