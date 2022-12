Die junge Sophie fährt Ende der 1990er mit ihrem knapp 30-jährigen Vater Callum auf Urlaub in die Türkei. Zwischen Pool, Ausflügen und Spielereien mit einer DV-Kamera dringt Charlotte Wells in „Aftersun“ immer tiefer in die Vater-Tochter-Beziehung ein. Wie empfinden Kinder ihre Eltern? Wie sehen sie sie als Erwachsene?