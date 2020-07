Im Film „The King of Staten Island“ verkörpert Comedian Pete Davidson einen Mann, der sich selber findet. Es ist seine Geschichte. Ab Donnerstag läuft die Tragikomödie von Judd Apatow gleichzeitig im Kino und im Video-on-Demand an.

The King of Staten Island

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Pete Davidson hat nicht nur am Drehbuch zu "The King of Staten Island" mitgewirkt, sondern verkörpert auch die Titelrolle © UPI

Staten Island – die meisten kennen den New Yorker Stadtbezirk wohl nur wegen der Fähre dorthin, die einem kostenlos einen Blick auf die Freiheitsstatue und die Skyline von Manhattan beschert. Viele weilen nur so lange auf der Insel, bis einen die nächste Fähre wieder zurück in die City schippert. Der US-Comedian Pete Davidson ist dort aufgewachsen. Auf der unglamourösen Seite New Yorks. Während einer Interview-Videokonferenz sitzt er im Keller des Hauses seiner Mutter und erinnert sich: „Als Kind in die Stadt zu fahren war wie Jet-Set“, erzählt er. „Es war nicht alltäglich. Wir machten es zu besonderen Anlässen wie im Advent, um den Weihnachtsbaum im Rockefeller Center zu sehen.“