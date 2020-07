Kleine Zeitung +

Neue Doku Helmut Newton: Der Mann, der die Frauen zu Ikonen machte

Am 31. Oktober wäre der Provokateur Helmut Newton 100 Jahre alt geworden. Gero von Boehm setzt ihm mit der Doku „Helmut Newton – The Bad And The Beautiful“ ein Denkmal. Darin kommen neben dem Starfotografen nur Frauen zu Wort. Ab Freitag im Kino.