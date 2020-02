Einen Tag vor der Oscar-Gala hat der koreanische Film "Parasite" bei der Verleihung der Independent Spirit Awards in Santa Monica den Preis in der Sparte "Bester Internationaler Film" gewonnen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Renée Zellweger holte mit ihrer Rolle in der Judy-Garland-Filmbiografie "Judy" den Spirit Award als beste Hauptdarstellerin. © APA (AFP)

Der Thriller "Parasite" von Regisseur Bong Joon Ho wurde bei den Indie-Filmpreisen zum "Besten Internationalen Film gekürt. Der Thriller von Regisseur Bong Joon Ho ist auch der große Favorit im Rennen um den Auslands-Oscar. Die Tragikomödie "The Farewell" wurde als "Bester Film gewürdigt. Oscar-Anwärterin Renée Zellweger holte mit ihrer Rolle in der Judy-Garland-Filmbiografie "Judy" den Spirit Award als beste Hauptdarstellerin. Adam Sandler, der in der Kriminalkomödie "Der schwarze Diamant" einen Juwelier und Glücksspieler mimt, holte die Trophäe als bester Hauptdarsteller.

Die Spirit Awards, die traditionell einen Tag vor der Oscar-Gala in einem Festzelt am Strand von Santa Monica verliehen werden, zeichnen Filmproduktionen aus, die nicht mehr als 22,5 Millionen Dollar (rund 20 Millionen Euro) gekostet haben. Frühere Siegerfilme wie "Spotlight", "Birdman" und "12 Years a Slave" holten jeweils auch den Oscar als bester Film.