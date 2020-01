Österreichischer Filmpreis"Joy" ist der große Gewinner: Nur der Oscar fehlt

Das schonungslose Straßenstrich-Drama „Joy“ von Sudabeh Mortezai ist der große Gewinner beim Jubiläum der heimischen Filmpreise, die am Abend in Grafenegg verliehen wurden.

Regisseurin und Drehbuchautorin Sudabeh Mortezai räumte ab © APA/AFP/SENNA

Beim Oscar als bester fremdsprachiger Film wurde er nicht zugelassen, beim 10. heimischen Filmpreis, der im niederösterreichischen Grafenegg verliehen wurde, war „Joy“ der große Gewinner in den Hauptkategorien Bester Spielfilm, Beste Regie, Bestes Drehbuch und Beste weibliche Hauptrolle. Schonungslos schildert die vom Dokumentarfilm kommende Regisseurin Sudabeh Mortezai die Ausbeutung einer Nigerianerin am Wiener Straßenstrich – mit der gleichnamigen Hauptfigur (Joy Anwulika Alphonsus) und einem perfiden System von Hoffnung und Ausbeutung im Zentrum.

Mortezai hat weltweit schon einen Preislauf hinter sich (u. a. bei Festivals in London, Marrakesch und Chicago). Nur im Rennen um den Auslandsoscar 2020 (9. Februar) wurde das Prostitutionsdrama disqualifiziert – lehnte die Academy in Hollywood Österreichs Einreichung doch aufgrund eines zu hohen englischen Sprachanteils ab. Für die Nachnominierung eines anderen Films aus Österreich war es zu spät. Hier ist der Trailer von "Joy":



Christian Ude Stv. Ressortleiter TV & Medienredaktion, Kulturredakteur Mehr von Christian Ude

Stimmberechtigt für die von Schauspielerin Salka Weber und Regisseur Markus Schleinzer moderierte Gala in Grafenegg waren die rund 500 Mitglieder der Akademie des Österreichischen Films, der Ursula Strauss und Stefan Ruzowitzky als Präsidenten vorstehen. Eine Auszeichnung ergab sich aufgrund der verkauften Kinokarten: Mit rund 140.000 Besuchern war die Komödie „Love Machine“ mit Thomas Stipsits als professionellem Frauenverführer der publikumsstärkste Kinofilm 2019. „Joy“ lockte knapp 10.000 Besucher in unsere Kinos. Favorit „Little Joe“ von Jessica Hausner (zehn Nominierungen) kam auf drei Preise, darunter für die beste Maske.