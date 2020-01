Jan Bülow im Interview"Lindenberg! Mach dein Ding": Udos Daumen ging hoch

Von verklemmt bis rebellisch: Jan Bülow verkörpert in „Lindenberg! Mach dein Ding“ den jungen Deutschrocker. Wie dieser reagiert hat und was Bülow über ihn gelernt hat. Ab 17. Jänner im Kino.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Burgtheater-Schauspieler Jan Bülow brilliert als der junge Udo Lindenberg © Luna Film

Dieses Gesicht vergisst man nicht. Es gehört Jan Bülow und ist bis auf die finstere Netflix-Serie „Dogs of Berlin“ leinwandtechnisch beinahe jungfräulich. Das wird sich nun ändern. Der 23-Jährige verkörpert im neuen Biopic „Lindenberg! Mach dein Ding“ den deutschen Rockmusiker. Wir treffen ihn gegenüber seinem Arbeitsplatz, im Café Landtmann in Wien, zum Interview. Seit Herbst ist der Berliner am Burgtheater engagiert und aktuell in „Vögel“ und „Die Edda“ zu sehen.