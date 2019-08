"Fisherman's Friends": Eine Gruppe von Fischern wird zur Popsensation. "Und wer nimmt den Hund?": Ein Paar mit Problemen und eine brisante Frage. Und in "So wie du mich willst" geht es um die Liebe in Internet-Zeiten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Claire (Juliette Binoche) begibt sich mithilfe von Facebook in ein künstliches Leben © Thiemfilm

FISHERMAN'S FRIENDS - VOM KUTTER IN DIE CHARTS

Regie: Chris Foggin Mit: James Purefoy, Daniel Mays, Tuppence Middleton, David Hayman, Maggie Steed

www.welan.co.at/fishermans-friends

Vor knapp zehn Jahren sorgte eine Gruppe von Fischern aus dem englischen Cornwall in Großbritannien für eine Popsensation. Mit Seemannsliedern bekamen die Männer im Alter von Mitte 30 bis Ende 60 einen Plattenvertrag und schafften es in die Charts. Die Geschichte der Fisherman's Friends, die sogar beim berühmten Glastonbury Festival auftraten, lieferte die Grundlage für die Komödie von Newcomer-Regisseur Chris Foggin. Im gemütlichen Fischerdorf Port Isaac an der Nordküste von Cornwall sieht der zynische Musikmanager Danny die singenden Fischer. Sein Boss empfiehlt ihm, die Fisherman's Friends groß rauszubringen. Erst als er die Gruppe unter Vertrag genommen hat, bemerkt Danny, dass sein Chef ihn veräppelt hat. Doch er will für den Erfolg der Fisherman's Friends kämpfen, zumal er sich in die Tochter des Bandleaders verguckt hat.

Regie: Rainer KaufmannMit: Martina Gedeck, Ulrich Tukur, Lucie Heinze, Angelika Thomas, Marcel Hensemawww.undwernimmtdenhund.de

Diese Situation kennen so manche Paare. Doris (Martina Gedeck) und Georg (Ulrich Tukur) sind seit mehr als 20 Jahren verheiratet, als er sich in eine jüngere Frau verliebt. Im Film "Und wer nimmt den Hund?" machen beide danach eine Trennungstherapie. Eine Expertin soll ihnen helfen, das Ganze zu verstehen und Abschied zu nehmen. Regisseur Rainer Kaufmann ("Ein fliehendes Pferd") lässt Gedeck und Tukur böse und amüsant streiten. Dabei stellt er wesentliche Fragen. Zum Beispiel, warum man die gemeinsame Zeit oft so unterschiedlich wahrnimmt. Und wann der Zeitpunkt gekommen ist, wieder eigene Wege zu gehen.

Regie: Safy Nebbou Mit: Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia, Marie-Ange Casta, Guillaume Gouix

Claire (Juliette Binoche) ist 50 Jahre alt, zweifache Mutter, ihr Mann hat sie für eine deutlich jüngere Frau verlassen und ihrem jungen Liebhaber Ludo ist sie zu anstrengend geworden. Um ihm in ihrer Einsamkeit trotzdem nah sein zu können, sucht sie über Facebook Kontakt zu dessen Mitbewohner Alex - als hübsche 24-jährige Clara. Aus den ersten Chats und Telefonaten wird in "So wie du mich willst" eine scheinbar große Liebe, obwohl Alex und Clara sich noch nie von Angesicht zu Angesicht gesehen haben...

DER UNVERHOFFTE CHARME DES GELDES

Regie: Denys Arcand

Mit: Alexandre Landry, Maripier Morin, Remy Girard, Maxim Roy, Pierre Curzi

http://www.thefalloftheamericanempire.com





Es beginnt als blutiger Krimi mit einigen Toten und endet mit einem Plädoyer für mehr Menschlichkeit: Dazwischen passiert eine ganze Menge in der Thrillerkomödie "Der unverhoffte Charme des Geldes", dem neuen Film des kanadischen Oscar-Preisträgers Denys Arcand ("Die Invasion der Barbaren"). Im Mittelpunkt der Turbulenzen steht der vom Leben abgehängte Kurierfahrer Pierre-Paul Daoust (Alexandre Landry), dem plötzlich eine gewaltige Summe Geldes vor die Füße fällt. Was macht der eingefleischte Kapitalismuskritiker jetzt mit dem unverhofften Reichtum? Zumal die ganze Sache nicht ungefährlich ist, denn das schmutzige Geld gehört knallharten Gangstern, die über Leichen gehen. Aber mit Hilfe eines aus dem Knast entlassenen Finanzgenies und einer Escort-Lady, in die er sich auch noch verliebt hat, versucht Pierre-Paul allen ein Schnippchen zu schlagen.