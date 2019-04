Facebook

Star Wars IX © Screenshot Youtube

Mit "Star Wars 9" endet eine der größten Film-Saga, denn es ist der letzte Teil der Skywalker-Saga. Nun wurde auf der Messe „Star Wars Celebration“ in Chicago der erster Trailer zum wohl größten Kino-Ereignis des Jahres enthüllt: „Star Wars 9: The Rise Of Skywalker“ soll am 20. Dezember in den österreichischen Kinos anlaufen.

Die Regie des neunten Teils übernahm J. J. Abrams. Carrie Fisher, die eine zentrale Rolle spielen sollte, wird trotz ihres überraschenden Todes im Jahr 2016 zu sehen sein - mithilfe von bisher nicht verwendeten Material aus den Vorgänger-Filmen.