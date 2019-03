Unheimlicher geht's kaum: Jordan Peeles Schocker "Wir" führt die US-Charts an. Der Film mit einer entfesselten Lupita Nyong'o in der Hauptrolle legte den drittbesten Start eines Horrorfilms seit Beginn der Aufzeichnungen hin.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schaurig: Lupita Nyong'o vor einem Filmplakat von "Wir" © APA/AFP/JOHANNES EISELE

Sie tragen rote Overalls, sind mit goldenen Scheren bewaffnet und bedrohen ein amerikanisches Familienidyll: Der Horrorfilm "Wir" hat die Spitze der nordamerikanischen Kinocharts erobert. Der Film von Jordan Peele ("Get Out"), in dem unter anderem Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o eine Rolle übernommen hat, spielte an seinem Eröffnungswochenende in den USA und Kanada rund 70 Millionen Dollar (etwa 62 Millionen Euro) ein, wie der "Hollywood Reporter" berichtet. Das sei der drittbeste Start eines Horrorfilms seit Beginn der Aufzeichnungen, hieß es.

Ohne gröbere Schwierigkeiten dürfte der Dreh aber nicht abgegangen sein: Die Vorbereitung auf die Doppelgängerrolle sei die „größte Herausforderung ihrer Karriere“ gewesen, erzählt Nyong’o im Interview mit der Kleinen Zeitung.

Eine Marvel-Superheldin rutschte unterdessen auf den zweiten Platz ab. "Captain Marvel" mit Brie Larson in der Hauptrolle spielte in seiner dritten Woche rund 35 Millionen Dollar ein. Dahinter platzierte sich der Animationsfilm "Willkommen im Wunder Park" mit rund neun Millionen Dollar.